‘Liefdesiglo van wielen’ in Pieter Van Aelst-winkelgalerij: “We wheelie love you”

AalstIn de Pieter Van Aelst-winkelgalerij tussen Kattestraat en Nieuwstraat in Aalst kan je dezer dagen een ‘liefdesiglo’ bewonderen. Het kunstwerk is vervaardigd uit gebruikte wielen en heet ‘We wheelie love you’. Carnavalsgroep De Zwisjelmoizen werkte mee aan dit opmerkelijke kunstobject.

Winkelcentra doen mee aan een wedstrijd en diegene met het mooiste kunstwerk wint een prijs. “Pieter van Aelst neemt deze maand deel aan een kunstproject ‘Art for All’, in samenwerking met de Belgisch-Luxemburgse Raad voor Retail en Winkelcentra, waarbij we als kleine winkelgaanderij ons mannetje gaan staan tussen al de grote shopping centra van de BeneLux”, zegt Patricia Verhoeven van Pieter Van Aelst. “Spannend, de concurrentie belooft immers stevig te zijn.”

Volledig scherm Liefdesiglo in de Pieter van Aelst. © Swirko

Met zo goed als geen budget wilde de Pieter Van Aelst een kunstwerk realiseren en daarbij de Aalstenaars betrekken. “Daarom zijn we aan de slag gegaan met oude fietswielen. ‘Recycling’ is immers hot. Met z’n allen kunnen we de wereld een stukje duurzamer maken. En ook ‘cycling’ zelf is aan een opmars bezig. Door met de fiets te komen winkelen leveren we een positieve bijdrage aan het milieu en zorgen we voor minder CO2-uitstoot. Een maatschappelijke boodschap die we met ons art project ‘We wheelie love you’ graag mee onderstrepen”, zegt Patricia. “De voorbije weken gingen al heel wat scholen, handelaars, bezoekers, verenigingen, fietsenwinkels aan de slag om oude fietswielen voor ons te versieren. Het resultaat daarvan zien onze bezoekers volgende week. Al de wielen zullen worden opgehangen onder de glazen koepel.”

Zwisjelmoizen

“Met de andere wielen hebben we, met dank aan carnavalsgroep AKV De Zwisjelmoizen om ons een handje te komen helpen, een ‘liefdesiglo’ gebouwd. Na afloop van de wedstrijd wordt de iglo aan de achterkant van de kapel geplaatst en kunnen al de tortelduifjes, hartsvriendinnen en shopbuddy’s - zoals de brug in Parijs - hier een slotje komen aanhangen om hun liefde of hun vriendschap voor elkaar te vereeuwigen. Zeker nu, in de huidige tijden, is lief zijn voor mekaar meer dan ooit belangrijk. Net zoals kunst is ook liefde immers voor iedereen”, zegt Verhoeven.

Patricia roept op om de Facebookpagina van Pieter van Aelst in de gaten te houden. “Zodra de wedstrijd van start gaat zullen we een oproep lanceren om voor Aalst te stemmen”, zegt ze.