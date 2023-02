Lichte verkeershinder na kop-staartbotsing met twee voertuigen

Na vijf jaar eindelijk terug op FM en onmiddel­lijk gesabo­teerd: “Er is blijkbaar nog altijd veel rivaliteit tussen radiozen­ders”

Ruim een week waren de medewerkers van radio PROS officieel van start gegaan op hun nieuwe FM-frequentie, waarvoor ze vijf jaar lang hadden gevochten. Maar nu is het alweer stil op 88.8 FM, nadat de zender zondag het slachtoffer werd van sabotage. “Mogelijk door rivaliserende zenders die schrik hebben dat we in hun gebied komen”, zegt PROS-voorzitter Peter Schepens.