Lichaam van oudere vrouw aangetroffen in Dender

Tereos viert 150 jaar glucosepro­duc­tie op Eiland Chipka met boek: “Een inkijk in de fabriek”

Al 150 jaar is het Eiland Chipka het epicentrum van de glucoseproductie in Aalst en ver daarbuiten. In 1873 huurden drie pioniers een oud textielmagazijn en richtten er ‘Callebaut Frères & Lejeune’ op, precies anderhalve eeuw geleden. Een verjaardag die Tereos Aalst niet zomaar wilde laten passeren. Het boek ‘Zoetkracht 150' ligt binnenkort in de winkelrekken.