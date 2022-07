Lichaam van man gevonden in veld in Aalst

Het was maandag rond 21.30 uur dat de politie ter plaatse kwam aan de Blauwenbergstraat in Nieuwerkerken. Daar werd volgens een getuige een zoektocht gehouden, maar tot 4.00 uur ‘s nachts was er politie aanwezig. De politie bevestigt dat ze daar een onderzoek hebben gehouden nadat er een lichaam werd aangetroffen in de velden. Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat het om een man gaat. Wat de doodsoorzaak is, is nog niet duidelijk. Daarvoor moet er een autopsie worden uitgevoerd door het parket. De politie onderzoekt ook of er vermiste personen zijn in de regio rond Aalst. Meer informatie kan op dit moment nog niet gegeven worden in afwachting van het verdere onderzoek.