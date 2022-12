Lezing CVO Pro Aalst: “Christophe Busch over polarisatie”

AalstOp 13 december kan je in het Keizershof Hotel in Aalst naar een lezing met Christophe Busch. CVO Pro is de organisator van de avond.

“In onze steeds complexer wordende maatschappij worden we dagelijks geconfronteerd met uitingen van radicalisering en polarisatie. Met tal van verhitte discussies tot gevolg - van in de Wetstraat tot aan de cafétoog - en de ene al zinniger dan de andere. We vervallen steeds meer in zwart-witdenken”, zegt Stany Meskens, directeur van CVO Pro Aalst. “De Gouden Generatie die het laat afweten op het WK voetbal, de Zwarte Pietenkwestie, klimaatactivisten die met soep gooien, LGBTQ-demonstraties, extremisten die een coup willen plegen op de Reichstag in Berlijn, het Trumpisme,… Steeds ontstaan er twee kampen: pro en contra, believers en non-believers, sympathisanten en tegenstanders.”

“Om in al deze discussies toch enige nuance aan te brengen hebben we Christophe Busch (45) uitgenodigd. Busch, momenteel directeur van het Hannah Arendt Instituut in Mechelen, heeft zich door de jaren heen ontpopt als autoriteit met betrekking tot daderschap en radicalisering. Hij is perfect geplaatst om dieper in te gaan op de drijfveren van polarisatie en uit te leggen hoe een vijandige wij-versus-zij dynamiek het sociaal weefsel van een samenleving doet verbrokkelen. Maar ook hoe polarisatie heel verrijkend kan zijn voor een democratie als men op de bal in plaats van de man speelt”, zegt Meskens “Een avond lang luisteren naar de inzichten van deze man is voor elk van ons ongetwijfeld een verrijking. We zouden het dan ook enorm op prijs stellen om zo veel mogelijk volk op deze leerrijke lezing te mogen verwelkomen”, besluit Stany Meskens.

Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom na inschrijving tot uiterlijk 12 december via kristel.ardyns@cvopro.be Locatie: Hotel Keizershof, Korte Nieuwstraat 15 in Aalst. Start: 19 uur.

