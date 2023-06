LEVENSVERHAAL. Ilse Uyttersprot (deel 4). De lange klim uit de politieke afgrond: “En dan krijgt ze plots berichtjes van een zekere Jurgen”

‘Ons Ilse’, zo noemen ze haar in Aalst, waar haar beeltenis voor eeuwig op de carnavalshallen staat. Een waar stadsicoon, maar helaas ook het zoveelste slachtoffer van partnergeweld. In de aanloop naar de start van het assisenproces rond de moord op Ilse Uyttersprot, vrijdag, vertellen wij haar levensverhaal in vier delen. Vandaag: de politieke ontgoocheling, de lockdown, het herwonnen zelfvertrouwen. En dan die ene ontmoeting.

Na de verkiezingen in 2012 staat Ilse voor een tweesprong. Een burgemeester die haar ambt niet kan verlengen? Dat is doorgaans het einde van een politieke loopbaan. Maar anderzijds hebben 5.720 Aalstenaars wel op haar gestemd. Een schepenambt is dus het hare, al vraagt ze zich af of ze in die hoedanigheid zal kunnen functioneren als oud-burgemeester.

“Ze beantwoordt de roep van haar kiezers om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen”, lezen we in haar biografie ‘Ilse Uyttersprot, een verhaal van veerkracht’. “Ze wordt schepen van Sport en Cultuur, een stapje terug dat even wennen is. Maar vriend en vijand zijn onder de indruk van haar alomtegenwoordige aanwezigheid op sport- en cultuurevents. Waar er in Aalst iets gebeurt, vind je Ilse tussen de mensen.”

Last van de schouders

In die jaren zien we een andere Ilse. Als burgemeester oogt ze vaak bezorgd — een tikkeltje afstandelijk, zelfs. Terecht op haar hoede. Moegetergd door de vele discussies in het kibbelcollege van toen. Maar als schepen lijkt er een enorme last van haar schouders te vallen. De wolken verdwijnen, ze lacht weer. Dat zie je ook op foto’s uit die periode.

Volledig scherm Ilse als schepen in Aalst. © Swirko

“De Parkconcerten, Cirk!, kermissen, eetfestijnen,... De kans is groot dat je Ilse er aantreft”, vertelt haar biografie. “Een vlotte babbel, een luisterend oor: Ilse is er gul mee. Bovenop dit alles vindt ze nog de tijd om als vurigste supporter de basketbalwedstrijden van haar zoons te volgen, te gaan lopen met vriendinnen of op de fiets te kruipen.” Het zijn misschien wel haar allergelukkigste jaren.

Guilty pleasure in die periode? Tomorrowland, samen met vriendin Katrin. “Eenmaal de tent opgesteld was en alles uitgepakt, nam ze haar frigobox”, herinnert zij zich. “Om een gin-tonic klaar te maken en te klinken op de vriendschap. We voelden ons gelukkig, met onze blote voeten uit de tent... Volgens Ilse was er toen ook een Aalsterse carnavalsgroep op het festival aanwezig en die moesten we dan ook even opzoeken. Het duurde niet lang, of ze zat er gezellig bij. Zo was ze: eenvoudig en impulsief. Of er misschien iemand tussen kon zitten die haar zou uitlachen? Dat kon ze zich niet inbeelden. Ze ging altijd uit van het beste in anderen. Die carnavalsgroep heeft ons drie dagen op sleeptouw genomen. Je voelde de samenhorigheid, de openheid, de jovialiteit. Ilse kon zijn wie ze was.”

Op een bepaald moment veerde ze plots recht, kroop de tent uit en riep in haar ‘mooiste Duits’: Kann das nicht ein bitgen stiller? Vriendin Katrin over hun tijd op Tomorrowland

Impulsieve Ilse liet zich tijdens dat festival ook ’s nachts even gelden, toen er veel lawaai op de camping was. “Zelf had ze daar geen last van, maar ik wel”, grinnikt Katrin. “Op een bepaald moment veerde ze plots recht, kroop de tent uit en riep in haar ‘mooiste Duits’: Kann das nicht ein bitgen stiller? Ik proestte het uit, waarop Ilse me aankeek en vroeg of het misschien niet correct was wat ze gezegd had. ‘Ze zijn mij daar ook beginnen uitlachen, ik had het beter niet gedaan, zeker?’, lachte ze.”

Terug in Aalst blijkt alles daar politiek aardig op rolletjes te lopen. Onder burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) blijkt het plots wel te kunnen: politieke partijen die vredig samenwerken en dingen realiseren. De inhaalbeweging op andere centrumsteden is ingezet, met een nieuw stadhuis, een crematorium, de Utopia-bib,... Aalst beleeft gouden tijden en wordt ‘Het Londen aan de Dender’ genoemd.

Volledig scherm Ilse op Tomorrowland. © Ilse Uyttersprot, een verhaal van veerkracht.

Terwijl hipsters de stad ontdekken en er leuke horecazaken openen, is Ilse enorm fier op de nieuwe sporthal Schotte. Ze overtuigt volleybalclub Lindemans om naar Aalst te verhuizen en geeft haar sportdienst de opdracht om werk te maken van een groot toekomstproject: een nieuw stedelijk zwembad. En dan start ze nog een carnavalsacademie op, voor toekomstige koppensnijders van carnavalspoppen.

De legislatuur vliegt voorbij, maar wanneer de kiescampagne voor 2018 aanbreekt, voelt Ilse dat er iets onbreekt. “Ze gooit zich maximaal, maar mist als geen ander de chemie van een hechte groepscampagne”, aldus haar biografen. “En dan is verkiezingen winnen erg moeilijk. Ze vraagt zich af of ze nog voldoende het cement van haar partij is.” Haar angst blijkt bewaarheid: CD&V verliest twee zetels en moet het met zes doen. De voorkeurstemmen voor Ilse worden bijna gehalveerd, van 5.720 naar 2.983. Zittend burgemeester D’Haese verdubbelt zijn score dan weer tot 11.081 voorkeurstemmen. “Heb ik niet voldoende van mijn leven gegeven aan mijn stad?”, vraagt Ilse zich af.

Vertragingsmanoeuvres

Over wat er dan volgt, lopen de versies uiteen. Vraag je het aan de tenoren van N-VA, dan zal het antwoord het volgende zijn: “Ilse Uyttersprot en CD&V hebben gemerkt dat goed meewerken in een coalitie waarin je niet de burgemeester levert, je alleen maar stemmen kost. En dus gingen ze na de verkiezingen van 2018 dwarsliggen. Bij elke bespreking van belangrijke dossiers waren er vertragingsmanoeuvres. Er viel eigenlijk niet meer mee samen te werken. Het doel was duidelijk: CD&V wilde een kibbelcollege, want uit eigen ervaring wisten ze dat zoiets een burgemeester stemmen kost.”

Vraag je het aan de tenoren van CD&V, dan zal je te horen krijgen dat het om een machtsspel ging, bedacht door N-VA’ers Karim Van Overmeire en Christoph D’Haese. Het doel zou dan geweest zijn om met Ilse Uyttersprot de enige overgebleven politieke concurrent in Aalst uit te schakelen.

Een bestuursakkoord tussen N-VA, CD&V en Open Vld lukt uiteindelijk nog. Maar wanneer al die mooie plannen in cijfers gegoten moeten worden en de budgetten in het daaropvolgende jaar verdeeld moeten worden, breekt de kersverse coalitie. “Burgemeester D’Haese had schepen van Financiën en partijgenoot Matthias De Ridder vrijgeleide gegeven om Ilse Uyttersprot in de meerjarenbegroting (die bepaalt hoeveel geld er naar welke projecten gaat, red.) op droog zaad te zetten”, lezen we in de biografie. “Sport en Cultuur, de bevoegdheden van Uyttersprot, zijn volgens De Ridder geen kerntaken van de stad en de budgetten worden op nul gezet.”

Volledig scherm Ilse als schepen van Sport met Tourwinnaar Chris Froome op het naTourcriterium van Aalst. © Ilse Uyttersprot, een verhaal van veerkracht.

Ilse strijdt voor het behoud van jeugdopbouwwerk, fuifzaal Cinema en festival Betong. Maar intussen worden ook vraagtekens geplaatst bij de bouw van het nieuwe zwembad. En ze moet bewijzen dat cultuurcentrum De Werf een kerntaak vervult binnen de stad. “Ilse is woedend: ‘Dit is volledig in strijd met het onderhandelde bestuursakkoord’.”

In de zomer van 2019 brengt Het Laatste Nieuws Regio Aalst een reeks vertrouwelijke — en dus gelekte — documenten naar buiten. De besprekingen binnen het schepencollege over het meerjarenplan, de besparingen die de stad wachten,... Het ligt allemaal op straat. N-VA en Open Vld zijn woedend en denken dat Ilse Uyttersprot het lek is. “Burgemeester D’Haese laat aan de pers weten dat Uyttersprot zich deloyaal gedraagt tegenover haar collega-schepenen door documenten vroegtijdig naar de pers te lekken. Haar functioneren binnen het schepencollege wordt problematisch”, aldus haar biografen.

Neen, Ilse Uyttersprot heeft nooit documenten van die besprekingen naar HLN gelekt.

Bevoegdheden kwijt

Open Vld en N-VA kunnen Ilse niet ontslaan als schepen, maar zorgen er wel voor dat ze haar bevoegdheden verliest. “Maar het CD&V-partijbestuur gaat na een erg emotionele, doch hartverwarmende vergadering met een indrukwekkende meerderheid pal achter Ilse staan. Haar laten vallen in ruil voor een plaats binnen de bestuursmeerderheid? Niks van. CD&V wordt in z’n geheel buitengesloten.”

In een reactie gaan CD&V’ers Katrien Beulens en Silke Van Vaerenbergh onmiddellijk als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. Voortaan vormen ze een meerderheid, samen met Open Vld en N-VA. Het doet Ilse pijn: “Tegen aanvallen van tegenstanders wapen je je. Tegen verraad uit eigen rangen voel je je onnoemelijk machteloos.” Op papier is ze nog altijd schepen, maar Ilse is volledig geïsoleerd. In de Warmste Week, net voor Kerstmis 2019, ontslaat het schepencollege al haar kabinetsmedewerkers. “Ze weent en voelt zich immens machteloos. Het zwartste moment in haar politieke loopbaan.”

Volledig scherm Burgemeester Christoph D'Haese en schepen Ilse Uyttersprot. Het was niet altijd koek en ei tussen beide politieke zwaargewichten. © Steff Van Boven

Wanneer het land op 13 maart 2020 voor het eerst in lockdown gaat, heeft Ilse bij de Raad van State een procedure lopen tegen het stadsbestuur. Ze wil haar bevoegdheden terug. “Maar ergens voelt ze zelf ook wel dat haar politieke rol eindig is. Ze snakt naar vakantie, even alles op een rij zetten. De lockdown brengt haar dan ook rust. Ze is vaak thuis en heeft meer quality time met moeke en haar zonen.”

Ze geniet van simpele huishoudelijke taken. “Ilse herontdekt de jarenlang ondergesneeuwde recepten die ze nog van mémé Wiske kreeg. Wanneer zoon Alec voor vrienden een citroentaart wil bakken, gebruikt ze de schil om zelf limoncello te maken. Om te delen met vrienden, natuurlijk.”

Er volgen meerdere uitnodigin­gen om samen eens te gaan fietsen en Ilse aarzelt, maar zegt dan toch toe Over haar kennismaking met Jurgen Demesmaeker

Het is ook in die periode dat Ilse meerdere berichten krijgt van een man: Jurgen Demesmaeker. Hij zegt dat ze elkaar eerder al ontmoet hebben tijdens carnaval. “Die berichtjes blijven aanhouden. Er volgen meerdere uitnodigingen om samen eens te gaan fietsen en Ilse aarzelt, maar zegt dan toch toe. Een verademing na de voorbije, negatieve periode. Van het ene komt het andere en ze stelt zich open voor een nieuwe liefde, terwijl haar politieke toekomst onzekerder dan ooit oogt. Ze overweegt ook een carrièreswitch richting hoger onderwijs of de zorgsector. Er volgen fijne weken.”

Volledig scherm Een herdenkingshoekje in de kerk voor Ilse. © BELGA

De zomervakantie komt eraan en die brengt de eerste versoepelingen van de quarantainemaatregelen met zich mee. “Ilse beleeft een overheerlijk weekendje aan zee met haar vriendengroepje van CD&V-leden. Wandelen, praten, proeven, zonnekloppen,... Om nooit te vergeten. Op een zwoele zomeravond in Den Tuitelaar in Meldert geniet ze met vriendinnen van een glaasje rosé. Haar nieuwe vriend is welkom, maar bedankt nogal korzelig. Hij krijgt het alsmaar moeilijker met het intense sociale leven van Ilse dat voorzichtig hernomen wordt. Hij wil haar voor hem alleen, maar daar kan zij niet in volgen. Voor Ilse is het sociaal zijn, of helemaal niet zijn.”

Lang weekend

In de loop van juli trekt Ilse naar een oud bedevaartsoord in natuurgebied Bolderberg in Limburg. “De batterijen opladen, helemaal opgaan in de stilte van de ongerepte natuur. Ilse mediteert er een paar keer per dag in een mooie, 17de-eeuwse kapel. Ze herwint stilaan haar zelfvertrouwen en belegt met enkele politieke metgezellen een coronaveilige openluchtvergadering bij haar thuis. Opgewekt plant ze ook nog een lang weekend in met vriendin Annelies.”

“Vlug nog even moeke bellen en wat afspreken. Nadat ze er zeker van is dat Alec en Janik hun plan kunnen trekken die avond, neemt ze afscheid. ‘Tot morgen, jongens. Als er iets is, bel maar hé.” Ilse vertrekt richting Aalst, naar het appartement van Jurgen in de Meuleschettestraat. “Ze zal nooit meer terugkeren naar haar geliefde zonen. Die nacht overvalt de dood haar, als een dief in de nacht. De scampi’s die Janik bereid heeft en waarvan een deel in de ijskast op zijn mama wacht, blijven op 4 augustus 2020 onaangeroerd.”

Volledig scherm Bij volleybalclub Lindemans Aalst - Decospan Menen zal altijd een stoel vrij blijven voor Ilse Uyttersprot. © GEERT TRESIGNIE

