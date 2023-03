LEVENSVERHAAL Een stukje Belgische circusgeschiedenis is niet meer: “Jetty (97) was ‘de paardenmadame’ van Circus Jhony”

Een stukje Belgische circusgeschiedenis is niet meer. In een woonzorgcentrum in Aalst in Henriette - Jetty - Van Lissum op 97-jarige leeftijd overleden. Haar wieg stond in Circus Jhony en ze zou er de ‘paardenmadame’ worden. “Wie had gedacht dat ik van de tien kinderen als laatste zou overschieten”, zegt haar zus José (88).