Les Plumettes komen op 30 september naar Erembodegem.

Voetganger na bezoek aan moskee aangereden op zebrapad: “Man ter plekke gereani­meerd en kritiek”

Op de Frits De Wolfkaai in Aalst is zaterdagnamiddag een man aangereden tijdens het oversteken van het zebrapad. De man was net daarvoor naar het middaggebed in de moskee geweest. Hij werd gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.