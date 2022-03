Lentewandeling tussen Gijzegem en Mespelare: “Kinderen Freinetschool De Speelplaneet steken leuke wandeling in elkaar”

“Tijdens onze atelierwerking staken deze kinderen een leuke wandeling in elkaar die begint en eindigt aan onze school. We nemen je mee langs verborgen paadjes tussen Gijzegem en Mespelare”, zegt Nathalie, juf van leefgroep 1. “Onderweg kan je genieten van teksten die door de kinderen geschreven zijn, er zijn opdrachten om in te vullen, foto’s om te zoeken. Onderweg zijn er ook 3 rustpunten waar je even kan zitten op een bankje voor iets te eten en te drinken of even uit te rusten. De wandeling is 5 km lang en kan gerust ook door de kleinere kindjes met een buggy of loopfiets gedaan worden. Op onze Facebookpagina kan je de link vinden om het antwoordenblad reeds af te drukken. Toevallige voorbijgangers kunnen altijd een plannetjes met de route en een antwoordblad nemen uit ons kastje aan de schoolpoort.”