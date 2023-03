Lenteverkoop van Bioboerderij De Loods: “Onder meer 25 verschillende tomatensoorten”

Oppositie niet tevreden over samenstel­ling deontologi­sche commissie om parkeerin­ci­dent burgemees­ter te onderzoe­ken: “Opnieuw mooi staaltje van machtsmis­bruik”

De meerderheidspartijen hebben op de gemeenteraad de oprichting van een deontologische commissie goedgekeurd. De oppositie was zelf vragende partij om zo’n commissie op te richten om het vermeende machtsmisbruik van burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) te onderzoeken, maar stemde tegen omdat de meerderheidspartijen ook in die commissie de meerderheid hebben bij het stemmen over hun eigen partijleden.