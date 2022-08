L&M Works winnaar van ‘Fier Bouwen’-wedstrijd: “Op korte tijd een mooi parcours”

Bike Republic zet expansie verder in de Denderstreek: “Overname van CycloM-winkels in Aalst en Ninove”

“Het doel van deze wedstrijd diende om het imago van de bouwsector een duwtje in de rug te geven en alle ingezonden projecten de aandacht te schenken die ze verdienen. Daarbovenop was het mooi om te zien hoe de algemene aannemers, die dag in dag uit met onuitputbare energie en koppige blik vooruit verder bouwen aan een vernieuwd en duurzamer Oost-Vlaanderen, een moment van zelfreflectie konden nemen en nog eens stilstonden bij de grootste zekerheid van al: Hoe schoon ‘den bouw’ wel kan zijn”, zeggen de initiatiefnemers.

L&M Works uit Aalst, sleepte afgelopen vrijdag met zijn ingezonden bouwproject de juryprijs van de wedstrijd Fier Bouwen in de wacht. De onafhankelijke en professionele jury bevond zijn project op basis van de fierheidspijlers – fun, fraai, flexibel en fraai – het meest compleet. Zaakvoerder Jon De Ryck was duidelijk in de wolken. “Als vrij jong bedrijf - L&M Works bestaat vier jaar - zijn we enorm gedreven. We hebben dan ook op korte tijd een mooi parcours afgelegd. We zijn bovendien altijd fier op elk project dat wordt verwezenlijkt en proberen zelfs tijd vrij te maken om na afloop van een project nog eens bij de bouwheer op de koffie te komen en nazorg te verlenen”, zegt hij.