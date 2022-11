Leerlingen ’t Meivisje en SBS De Zonnebloem mogen glijbanen Aquatopia uittesten

AalstMeer dan tweeduizend ingestuurde tekeningen en video’s die uitblonken in creativiteit en authenticiteit. Het mag duidelijk zijn: de Aalsterse jeugd kijkt reikhalzend uit naar de opening van het fungedeelte van Aquatopia. SBS ’t Meivisje en SBS De Zonnebloem kwamen als grote winnaar uit de teken- en videowedstrijd en mogen samen met vijf andere scholen de glijbanen uittesten. “We zijn overweldigd door het succes, daarom nodigen we nog wat extra leerlingen uit”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

Maak een originele video van je klas of ontwerp het zwempak van Pol de Poema, de mascotte van Aalst Sport. Met die opdracht gingen scholen uit de regio ijverig aan de slag. “In totaal kregen we 2035 tekeningen en een twintigtal video’s binnen”, zegt sportschepen Matthias De Ridder. “Een overweldigend succes, de jeugd en de scholen kunnen duidelijk niet meer wachten om zich uit te leven op de glijbanen.”

Eerste leerjaar

Het eerste leerjaar van SBS ’t Meivisje uit Herdersem mag in primeur het fungedeelte komen uittesten. “Als eerste ga ik op de snelle glijbaan”, zegt Sam Willems (6) die de mooiste tekening maakte: een stijlvol donkerblauw zwempak met een reddingsboei en het logo van Aalst Sport. “Ik heb het ontwerp en de kleurtjes gekozen, en mijn mama hielp bij het kleuren. Winnen? Dat had ik niet verwacht.” “De jury, onder leiding van Pol de Poema, was vrijwel unaniem”, zegt schepen De Ridder. “Sams ontwerp gaat nu naar het naaiatelier en Pol zal de outfit voor het eerst showen tijdens het openingsweekend van 17 en 18 december.”

Aalsterse videoclip

De filmpjeswedstrijd werd gewonnen door de tweede graad van SBS De Zonnebloem uit Meldert. Zij staken ‘Swimming in the Pool’ van The Radios in een Oilsjters jasje, met juf Sofie als zangeres. “Jaarlijks maken we rond Carnaval een videoclip in het Aalsters, maar dit jaar deden we dat enkele maanden vroeger, speciaal voor Aquatopia”, aldus Sofie Raes, die ook de songtekst schreef en alles aan elkaar plakte. “De tekst, de montage, het zelfgemaakte decor: alles in de video van De Zonnebloem ademt authenticiteit”, zegt schepen De Ridder. “Aalsterser wordt het niet.”

Nog vijf klassen

Het sportgedeelte van Aquatopia is weer toegankelijk op 19 november, het fungedeelte opent z’n deuren op 17 december. In de tussentijd mogen de winnende klassen zich in avant-première uitleven op de 232 meter aan glijbanen. “Omdat we zoveel respons kregen op de wedstrijdvraag, lieten we Pol nog vijf andere scholen kiezen die de eindoverwinning nét niet haalden”, zegt De Ridder. “Ook zij mogen binnenkort het fungedeelte uittesten.” Het gaat om SVI Gijzegem (2de leerjaar), BSBO De Brug (Aapjesklas), SBS ’t Hofje (5de leerjaar), het Sint-Jozefscollege Capucienen (5C) en De Kleine Okapi (leergroep 5).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.