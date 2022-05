Leerlingen Onze-Lieve-Vrouwinstituut van Sint-Genesius-Rode bezoeken Sint-Martinuskerk in Aalst

Affligem IN BEELD. Age of Love en Stikstof laten eerste festival­dag Rock Affligem ontploffen

Terwijl het feest aan de Bellekoutersite al voor de tweede dag op rij is losgebarsten, blikken we nog even terug naar gisteravond. Een droge avond met het kruim van de Belgische hiphop en losgeslagen housebeats in de Bellekouterhal. “Blij dat we vertrokken zijn. De opkomst overtreft onze verwachtingen”, klonk het.

22 mei