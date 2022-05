Leerlingen krijgen ‘Boekentroeversdiploma’ in Utopia: “Zij zullen lezen promoten bij jongere leerlingen”

Als ‘Boekentroever’ kunnen ze in hun school ingezet worden om lezen te promoten bij jongere leerlingen, door samen lezen of voorlezen. “Het is een proefproject, maar het aantal kandidaat-Boekentroevers, zeker in het secundair, overtrof nu al alle verwachtingen”, zegt Silvie Vanoosthuyze, projectmedewerker ‘Boeken troef!’ en docente lerarenopleiding aan hogeschool Odisee.

Utopia

“Met Utopia zetten we heel sterk in op samenwerking met de scholen. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen geregeld een boek vastnemen,” zegt schepen van Onderwijs en Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA). “Met het Boekentroef-project helpen kinderen elkaar om te lezen. We zijn heel trots dat we hier voorop lopen en de eerste Boekentroef-diploma’s van Vlaanderen mogen overhandigen.”

Binnen Boeken troef! werden behalve leerkrachten ook leerlingen geschoold in de methodiek van het Samen Lezen. Op alle deelnemende scholen werden deze ‘Boekentroevers’ gekoppeld aan jongere leerlingen - de ‘Boekenproevers’ - om samen te lezen. De bedoeling? Dat duo’s samen sterke verhalen en gedichten lezen en in dialoog gaan over de inhoud.

“Onze 250 Boekentroevers zijn leerlingen die graag (voor)lezen en die door de school als troef ingezet kunnen worden om lezen aantrekkelijker te maken onder de jongere leerlingen”, zegt Jaantje Verbruggen, projectcoördinator van Boeken troef! en docente lerarenopleiding aan Odisee. “In duo kunnen leerlingen de kracht en schoonheid van verhalen vertellen en verspreiden ontdekken. In het gesprek rond de tekst krijgen zowel troever als proever de kans om na te gaan wat de tekst persoonlijk voor hen betekent. Het is voor veel scholen de ideale tool om lezen, teksten, verhalen en gedichten terug aantrekkelijk te maken voor heel wat leerlingen.”

Vlaamse primeur

“Het Samen Lezen is een methodiek ontwikkeld door Jane Davis (UK) die met The Reader Organisation een leesrevolutie op gang wil brengen”, zegt Silvie Vanoosthuyze. “In Vlaanderen wordt het Samen Lezen onder andere gepromoot en verspreid door Het Lezerscollectief. Samen praten rond een hardop voorgelezen tekst heeft heel wat positieve effecten: je leert nieuwe genres en teksten kennen, je verdiept je samen met anderen in een tekst waardoor je verschillende perspectieven aangeboden krijgt en dit alles in een veilige, gezellige setting. Uiteraard is het tutorlezen of voorlezen aan een jonger kind niet nieuw in het Vlaamse onderwijs, maar binnen Boeken troef! worden de samen gelezen tekst nadien ook uitvoerig besproken. Dat is wél iets nieuws en wil vooral het voorlezen aan elkaar wegtrekken uit de sfeer van het technisch lezen.”

Volledig scherm Aalst © Swirko

