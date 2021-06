Leerlingen en leerkrachten lagere school Sint-Jozefscollege Aalst besmet met corona: “Vermoeden van Deltavariant”

Die testbus was de voorbije dagen al een paar keer in Aalst, want zowel in het Atheneum als in het Lyceum was er ongerustheid. “In het Atheneum werden zo 347 testen afgenomen, waarvan er 3 positief bleken. Ook in het Lyceum verwachten we niet al te grote problemen. Er is meer ongerustheid over de situatie in de lagere school van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Verschillende leerlingen en mensen van het onderwijzend personeel vertonen symptomen of zijn ziek”, zegt de burgemeester. “Er is een vermoeden dat het om de Deltavariant gaat in die school.”