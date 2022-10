Laureatenconcert in De Werf: “Afgestudeerde leerlingen tonen hun creaties”

“Tweejaarlijks organiseert de Academie voor Podiumkunsten een laureatenconcert. De bedoeling is om de afgestudeerde leerlingen die zich in de voorbije twee academiejaren op een bijzondere wijze geprofileerd hebben een podium aan te bieden waarbij ze de gelegenheid krijgen om één van hun voorkeurwerken, of eigen creaties aan een publiek te presenteren”, zegt Peter Thomas, afscheidnemend directeur van de academie.

“Dit concert is ook een mooi moment om één van de belangrijke doelstellingen van de Academie te illustreren. Artistiek getalenteerde jongeren voorbereiden op een professionele kunstopleiding, of anders gezegd, er voor zorgen dat zij op een pre-professioneel niveau hun discipline beoefenen. Dit betekent niet dat ze allemaal gekozen hebben voor een opleiding in een kunsthogeschool, maar ze werden er, gezien hun potentieel, wel op voorbereid”, zegt hij. “Daarnaast dragen zij dit ook uit binnen het sociaal-culturele leven van de stad of daarbuiten. Sommigen sluiten aan bij ensembles of stichten er zelf een, bij toneelgezelschappen, of bij een universiteitsorkest of -koor op hun studieplek. Anderen blijven het vertrouwde pad naar de Academie bewandelen voor een nieuwe opleiding of om te blijven musiceren in de academie-ensembles. Bovenal zorgen zij er voor dat een cultuurattitude, waarin niet enkel het zelf actief deelnemen maar ook het theater- en concertbezoek vervat zit, gevoed en doorgegeven wordt. Zij zijn als het ware de ambassadeurs van de Academie.”