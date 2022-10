Lang rijverbod, forse boete én alcoholslot voor bestuurster (23) na botsing tegen... paaltje: “Ze was in paniek”

De schade was nochtans beperkt. Nadat de vrouw in haar thuisstad Aalst een paaltje had aangereden, stapte ze uit. Ze keek even naar het paaltje en reed nadien opnieuw weg. Een getuige belde de politie. Hij kon ook de nummerplaat doorgeven waardoor ze de bestuurster kon identificeren.

De vrouw werd opgebeld, maar weigerde in eerste instantie door te geven waar ze zat. Uiteindelijk kon de politie haar toch opsporen en even later belden agenten aan op de locatie waar ze verbleef. Ze reageerde toen bijzonder agressief en hield ook een kat-en-muisspel met de politie. Eerst wilde ze niet meewerken aan een ademtest, nadien weer wel. Maar daarop stelde ze dat ze thuis al had gedronken, en dus niet toen ze aan het sturen was.

Medische en psychologische proeven

“Mijn cliënte was in paniek en daarom had ze deze reactie. Ze was er ook van overtuigd dat zij de aanrijding niet had gedaan, en daarom was ze niet blijven staan", klinkt het. “De agenten kwamen dan enkele uren later bij haar aan de deur, en dan had ze natuurlijk al wat gedronken, maar niet tijdens het ongeval.”

De politierechtbank hechtte weinig geloof aan het verhaal en veroordeelde de vrouw tot een boete van 3.600 euro en zes maanden rijverbod. Ze kreeg ook medische en psychologische proeven opgelegd en een alcoholslot van twee jaar voor de feiten.

