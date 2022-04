Lander Wantens (Groen): “Jaren weggekeken van het probleem, goed dat discussie over Chipka er nu komt”

Aalst 5 ton zwaar en even minstens even oud als de Titanic: ‘college­boot’ is terug in Aalst. “Een varend stukje erfgoed”

De collegeboot is terug thuis in Aalst! Omstreeks 1930 en 1940 bevoeren leerlingen van het Sint-Jozefscollege van Aalst de Dender met deze reddingssloep, die later naar de abdij van Drongen verhuisde. De oud-leerlingenbond van de school realiseerde een terugkeer en roeide eigenhandig de boot terug naar zijn thuisstad.

24 april