Lampadeir treedt op in jeugdhuis Ypsilon: “De mooiste Nederlandstalige liedjes”

Aalst Vier grote Belgische banken sluiten hun geldautoma­ten in Aalst: “Cash afhalen via bankneutra­le automaten op Grote Markt”

Het ziet er naar uit dat in het voorjaar van 2023 de vier grote Belgische banken hun geldautomaten zullen sluiten in Aalst. Daarmee is Aalst de eerste centrumstad waar cash geld altijd moet worden afgehaald aan een ‘bankneutrale’ geldautomaat van Batopin. ING heeft er al geen automaten meer, Belfius bevestigt alvast dat de geldautomaten in de Stationsstraat sluiten in december. Tegen dan is de Batopin-automaat op de Grote Markt operationeel.

12 oktober