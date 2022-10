Laïs in CC De Werf: “Jorunn en Nathalie beginnen aan een nieuw hoofdstuk”

“Laïs is terug! Met een nieuwe plaat”, zegt CC De Werf. “En als duo in plaats van als trio. Jorunn en Nathalie beginnen aan een nieuw hoofdstuk in de bestseller die Laïs heet. De dames gaan verder en dieper en af en toe kijken ze terug. Met beide voeten in de wereld én in de Vlaamse klei. Ze blijven vooral zichzelf. Jorunn en Nathalie worden bijgestaan door hun partners Bjorn Eriksson en Tomas de Smet. De twee bloedbroeders van het voormalige Zita Swoon stappen zo mee in een wereld vol Vlaamse magie, uitheemse ritmes en oriëntaalse klanken. Ze hebben een prachtige plaat gemaakt die vertrouwd en verrassend tegelijk klinkt. Op het podium sluiten multi-instrumentaliste en zangeres Esther Lybeert (The Antler King, ex-Hooverphonic), gitarist Tom Theuns (Aurélia, ex-Ambrozijn) en drummer Roel Poriau (Rumbaristas, ex-Think of One) aan.”