Kyra gaat weer naar school

Aalst Fenna gaat voor de allereer­ste keer naar school

1 september is traditioneel de eerste schooldag, maar voor sommige kinderen is het ook letterlijk de allereerste schooldag. Fenna begint vandaag aan een nieuw hoofdstuk uit haar nog jonge leven. Ze gaat naar de eerste kleuterklas in Aalst. Dat geeft Jasmine van Cauter mee aan onze redactie. Zij bezorgde ons een collage van de eerste schooldag van Fenna.

11:58