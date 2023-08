Kunstwerk van Gilles Van Schuylenbergh voortaan te bewonderen in restaurant van Aptil (47): “Lekker eten verbindt de mensen, en mooie kunst ook”

Rookontwik­ke­ling in apparte­ment nadat dampkap kort vuur vat

In de Verastenstraat in Aalst is donderdagnamiddag een brand uitgebroken in een appartement. Dit zorgde voor korte zwarte rookontwikkeling, maar de brand kon snel gedoofd worden. Er raakte niemand gewond, maar het appartement moest wel verlucht worden.