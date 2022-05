Kunstoevers van start in Netwerk en Walstroom: “Fotografie, beeldhouwwerken, installaties... maar ook gepersonaliseerde sneakers”

Aalst Ex-burgemees­ter Dender­leeuw voor rechtbank na zwaar ongeval in Aalst: “Cliënt heeft geen alcoholpro­bleem”

Ex-burgemeester van Denderleeuw Jan De Dier moest vandaag opnieuw verschijnen voor het zware ongeval dat hij veroorzaakte op de Parklaan in Aalst, nu drie jaar geleden. Hij reed er toen tegen een geparkeerd voertuig, mogelijk na neurologische problemen, maar hij was ook onder invloed van alcohol. “Dit ging om enkele consumpties, die hij eerder die dag in Oostende had gedronken”, vertelt zijn advocaat.

23 mei