Kunstoevers in Aalst: “2 weekends, 2 locaties, 130 kunstenaars”

AalstWat ooit begon als een kleinschalige tentoonstelling in het kader van de Week van de Amateurkunsten, groeide mettertijd uit tot ‘Kunstoevers’: een kwalitatief platform voor Aalsterse kunstenaars. De volgende editie vindt plaats in het verlengde weekend van 26 tot 29 mei, en het weekend erop, op 4 en 5 juni.

Op twee locaties, Walstroom en Netwerk Aalst, stellen kunstenaars hun werk tentoon. Verwacht je aan een mix van schilderkunst, keramiek, fotografie, beeldhouwwerken, installaties... maar ook gepersonaliseerde sneakers en experimentele gitaren. En dat allemaal van Aalsterse bodem. Een volledig overzicht van de deelnemende kunstenaars en hun verhaal vind je terug op de website www.aalst.be/kunstoevers. Op 26 mei wordt Kunstoevers officieel geopend met optredens en dj- sets. De toegang is gratis.

“2022 is het jaar van opnieuw genieten van kunst en cultuur, van opnieuw organiseren en elkaar ontmoeten. Kunstoevers weet het allemaal samen te brengen met een muzikaal en kunstzinnig openingsprogramma, en twee weekends vol Aalsterse kunst op twee locaties”, aldus burgemeester Christoph D’Haese.

Poëzie, modeshow en optredens op de openingsdag

Op donderdag 26 mei wordt Kunstoevers feestelijk geopend. De festiviteiten starten om 15 uur in Walstroom met de bekendmaking van de winnaars van StraatBeeld, een performance van jonge dichter Seth Mortier, een concert van Tim Supply -die voor de gelegenheid speelt op de experimentele snaarinstrumenten van Johan Van Neck- en een eigenzinnige Aalsterse modeshow.

Vanaf 18 uur verhuist de actie naar Netwerk Aalst. Gilles Van Schuylenbergh opent er de feestavond met een concert van zijn band Eosine. Daarna brengt Beech licht psychedelische indiepop met een zweem ninetiesinvloeden. Creating Spaces brengt aansluitend een liveset. De Spektrum-dj’s zorgen voor sfeer en dansbare plaatjes tussendoor en achteraf.

130x Aalsterse kunstenaars verzameld in Walstroom

Meer dan 130 kunstenaars meldden zich aan voor een plekje in de expo in Walstroom (Tragel 5). In de verschillende zalen van Walstroom staan hun werken verzameld in één overzichtstentoonstelling, onderverdeeld in enkele originele thema’s. Wat dacht je bijvoorbeeld van een mini ‘Poes/poes’- tentoonstelling, een ‘Horizon/taal’-verzameling en een portie Rauw/kost?

“Dit jaar slaat Kunstoevers zijn tenten op in Walstroom. Walstroom maakt deel uit van de site Tragel-Zuid, die binnen het project De Kaaien wordt ontwikkeld. In afwachting daarvan wordt de bestaande site omgevormd tot een ‘makersdistrict’ voor startende lokale ondernemers en (re)creatievelingen. Een evenement als Kunstoevers maakt ontmoetingen tussen beide doelgroepen mogelijk”, verduidelijkt schepen Katrien Beulens.

Bezoek de expo in Walstroom gratis op 26, 27, 28, 39 mei, 4 en 5 juni. De expo is telkens geopend van 14 tot 18 uur.

7x de selectie van Netwerk Aalst

In Netwerk Aalst stellen Ines Thora, Silke De Bolle, Ellen Duquet, Pelle Van Gheluwe, Stephanie Lamoline, Sophie Whetton en Ilka Tillekaerts tentoon. Zij werden uit alle inzendingen geselecteerd om een expo te ontwikkelen. Het resultaat ontdek je in Netwerk Aalst (Houtkaai 15) op 26, 27, 28, 39mei,2,3,4en5juni,van13tot18uur.

Tegelijkertijd loopt in Netwerk ook de solotentoonstelling “Shaped Canvas & Black Water” van Kunstoeversdeelnemer Nico Goedgezelschap, in samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunsten. Het werk van Goedgezelschap is een diepgaand onderzoek naar schilderkunst en tast de grenzen af van het doek.

“Kunstoevers heeft de gave om steeds weer zichzelf uit te vinden en zo ook in moeilijke omstandigheden overeind te blijven en haar maatschappelijke waarde voor Aalst te verstevigen. In al de voorbije edities mochten we Netwerk Aalst als onze vaste partner omarmen. Ook dit jaar speelt Netwerk Aalst een belangrijke rol in het concept. Met een aantal vroegere kunstenaars- deelnemers van Kunstoevers organiseren zij dit jaar een tentoonstelling op de eigen site. Het resultaat is even divers als de makers zelf: uniek, kwalitatief, eigenzinnig en met een duidelijk Aalsters kantje”, vertelt schepen Jean-Jacques De Gucht.