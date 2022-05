Kunstoevers dit jaar in Walstroom: “Forum voor lokaal kunsttalent”

AalstKunstoevers 2022 vindt plaats van 26 mei tot en met 5 juni in Walstroom en Netwerk Aalst. Daarnaast vind je deze zomer ook kunst terug in het Aalsterse straatbeeld.

Het jaarlijks kunstenevenement Kunstoevers slaat dit jaar, naast de gekende stek in Netwerk, heel graag haar vleugels uit en reikt de hand naar Walstroom. Zoals Walstroom op economisch vlak een verbindende rol speelt, is Kunstoevers in de plaatselijke cultuurwereld een verbindende factor van liefhebber tot professional en biedt het met expo’s, wedstrijden en participatieve projecten een forum voor lokaal kunsttalent.

Met het project Walstroom haalde Aalst niet minder dan 2,4 miljoen Vlaamse middelen binnen via het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Walstroom is een (re)creatief makersdistrict, een plek waar creatief ondernemen en experimenteren een plaats heeft door tijdelijke betaalbare huurmodules voor bedrijfsruimtes of ateliers en testplatforms aan jonge creatievelingen en makers te koppelen.

Creativiteit

Op de site worden ondernemerschap, creativiteit en experiment gestimuleerd bij jongeren en (prille) starters, om vervolgens verder door te stromen naar andere economische polen binnen Aalst. Anderzijds wordt op de site een veilige haven gecreëerd waar jongeren en ondernemers elkaar op laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten, ontspannen en (mentale) ondersteuning krijgen. Naast bedrijfsruimtes en ateliers voor KMO, ambacht, circulaire economie en jong ondernemerschap, wordt ook een ontmoetingsruimte op de site voorzien met kantine. Bovendien voorziet het project in jeugdruimte om via ontspanning, ontmoeting en (re)creatief experiment jongeren in contact te brengen met elkaar en ondernemers.

Schepen van Cultuur Jean Jacques De Gucht (Open Vld) is enthousiast. “Kunstoevers in Walstroom is een mooi voorbeeld van hoe kunst en economie hand in hand kunnen gaan en hoe bestaande initiatieven in onze stad op een positieve manier uitdeinen naar andere segmenten en daardoor mooi kunnen meesurfen op de mogelijkheden die via Vlaanderen geboden worden”, zegt hij. “Kunstoevers heeft het talent om steeds weer zichzelf uit te vinden en de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen om zich aan te passen aan bepaalde omstandigheden en zo een aantal opportuniteiten te grijpen. In 2020, in volle coronaperiode, ging Kunstoevers volledig digitaal. Het resultaat was ongezien en een bewijs dat cultuur en kunst in moeilijke tijden de strohalm kan zijn om zich aan vast te klampen. In 2021, met nog een groot aantal coronabeperkingen, werd Kunstoevers uitgesmeerd over gans de zomer en trok men met het project naar de burgers met een openluchtexpo en de ‘tafels van vermenigvuldiging’.”

Enthousiasme

“Vandaag biedt het project Walstroom een uitgelezen kans om Kunstoevers een plaats te geven, en wordt het een editie met een economische toets. Mijn nieuwsgierigheid is alleszins gewekt. Kunstoevers is in onze stad ondertussen een gekende waardevolle beleving voor alle leeftijden en ik ben er zeker van dat ook deze uitgave van Kunstoevers heel veel enthousiasme zal losmaken”, zegt hij.

Schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk) ziet het volledig zitten. “Als we omschrijving van Walstroom lezen: het makersdistrict voor startende lokale ondernemers en (re)creatievelingen gelegen aan de oevers van Tragel Zuid, kan dit dus alleen maar een ‘match made in heaven’ zijn met Kunstoevers”, zegt ze. “Veel staat of valt met een ideale setting, en in dit geval is dat dus zeker een schot in de roos. Daarnaast kunnen verschillende doelgroepen hierdoor ook kennis maken met deze aantrekkelijke site dat een pareltje vormt op vlak van (jeugdig) ondernemerschap en creativiteit.”

Wil je meer weten neem een kijkje op https://aalst.be/kunstoevers.