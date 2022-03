Kunstige fietswielen in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij: “’Recycling’ is hot en ‘cycling’ is aan opmars bezig”

Aalst Bassist van Intergalac­tic Lovers wint scriptie­prijs: “Herbestem­ming van monumenten tot concertza­len”

VI.BE – aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector in Vlaanderen en Brussel – reikte haar jaarlijkse VI.BE scriptieprijs uit. Voor de 16de keer beloont de prestigieuze prijs 2 onderzoeken in het domein van de muziek (in de breedste zin van het woord). Aalstenaar Raf De Mey wint met zijn masterscriptie over de herbestemming van monumenten tot concertzalen in Vlaanderen.

23 maart