Kunstige fietswielen in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij: “’Recycling’ is hot en ‘cycling’ is aan een opmars bezig”

Met zo goed als geen budget wilde de Pieter Van Aelst een kunstwerk realiseren en daarbij de Aalstenaars betrekken. “Daarom zijn we aan de slag gegaan met oude fietswielen. ‘Recycling’ is immers hot. Met z’n allen kunnen we de wereld een stukje duurzamer maken. En ook ‘cycling’ zelf is aan een opmars bezig. Door met de fiets te komen winkelen leveren we een positieve bijdrage aan het milieu en zorgen we voor minder CO2-uitstoot. Een maatschappelijke boodschap die we met ons art project ‘We wheelie love you’ graag mee onderstrepen”, zegt Patricia. “De voorbije weken gingen al heel wat scholen, handelaars, bezoekers, verenigingen, fietsenwinkels aan de slag om oude fietswielen voor ons te versieren. Al de wielen zijn opgehangen onder de glazen koepel.”