Kunstencentrum Netwerk gaat verbouwen: “Nieuw onthaal, een modernere filmzaal en een gezelliger café”

Netwerk Aalst bestaat al meer dan dertig jaar en is een toegankelijke, publieke ontmoetingsplek waar kunst wordt ontwikkeld, onderzocht, gemaakt, getoond en bemiddeld. Vanaf september 2022 wordt de interne circulatie, toegankelijkheid en duurzaamheid van het huis grondig aangepakt. De verbouwingen gebeuren met de steun van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid, en door het Architectenbureau ECTV en ondernemers De Dender en Camimmo.

Slotfeest zaterdag 25 juni: Hit The Road

Op zaterdag 25 juni worden de verbouwingen geconcretiseerd en gevierd: vanaf 13u zijn er allerlei zaken te doen en te zien. Zo wordt het feest gestart met de vertoning van de film Hit The Road van Panah Panahi, eten we samen aan een lange tafel en wordt de dag afgesloten met een aantal live bandjes en dj’s. Daartussen is er onder andere een podcastwandeling doorheen de buurt en een performance van Juan Pablo Plazas die allerlei boeiende verhalen vertelt op plekken binnen Netwerk Aalst die normaal niet publiek toegankelijk zijn.

Filmhuis tijdelijk in VTI

Tijdens de verbouwingen zal het filmhuis van Netwerk Aalst tijdelijk verhuizen naar de feestzaal van VTI Dé Vakschool in Aalst. Vanaf 9 september kan je er films gaan kijken. Voor de jongeren richten we er een filmclub op. Maar nog voor er films worden vertoond in het VTI, gaat het filmhuis on the road: tijdens de laatste twee weken van augustus worden de mooiste films getoond in openlucht op de mooiste plekken in Aalst en omstreken.

Workshops en kunstenaarspraktijken

Tijdens de verbouwingen blijft een deel van het gebouw toegankelijk. Hier maken we plaats voor onze partners zoals REKKER, Broeiklas en Academie Aalst en gebruiken we de ruimtes voor workshops. Het ondersteunen van kunstenaars is een prioriteit die we behouden. Dit doen we onder de noemer Studio Aalst, een project waarin verschillende kunstenaars gedurende twee jaar hun praktijken kunnen ontwikkelen.

Het volledige programma van Hit The Road (25 juni):

13U FILM: HIT THE ROAD

14U – 17U PODCASTWANDELING: VITRINE

15U LEZING: ECTV ARCHITECTEN

16U PERFORMANCE: JUAN PABLO PLAZAS

16U – 18U SLOOP DE MUUR

16U – 19U FILM: REKKER

17U SMULJUNGLE OP BEZOEK

18U SCHUIF MEE AAN TAFEL

18U – 2U LIVE MUZIEK & DJ’S

Meer info op netwerkaalst.be

