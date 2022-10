Kunstenaars moeten na 17 jaar uit atelier aan de Tragel: “Zoektocht naar nieuwe locatie verloopt moeizaam”

Erembodegem Brandweer haalt overleden hert uit Dender in Erembode­gem

De Aalsterse brandweer heeft maandagochtend een overleden hert uit de Dender gehaald in Erembodegem. Hoe het dier in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Het dier werd meegenomen door de brandweer.

24 oktober