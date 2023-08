Kunstenaar William Phlips is 70 jaar: “Geboren aan de Moorselbaan, maar toch een stukje van de wereld gezien”

Nog tot 20 augustus kan je in de Nestor De Tièrestraat in Aalst naar ‘Kort maar krachtig!’ Daar is de komende dagen het werk van kunstenaar William Phlips te bewonderen. Phlips is 70 jaar en dus was het tijd voor een tentoonstelling in zijn geboortestad. “Ik ben van opleiding een huisschilder, net als Louis Paul Boon.”