Kunstenaar werkt aan houten beeld van Ilse Uyttersprot: “Ilse was zelf grote fan van houten sculpturen”

Aalstenaar Guido Biebaut heeft aan de Waalse kunstenaar Cédric Faymonville opdracht gegeven om een houten sculptuur te maken van de overleden Ilse Uyttersprot. “We waren ooit op een opening van de vernieuwde handelszaak van de familie Jacobs in haar geliefde Moorsel en zagen daar een prachtig houten beeld. Ze was meteen verkocht. Het doel was om een kunsttentoonstelling te organiseren in 2021”, zegt Guido Biebaut. “Ilse zou er haar eigen beeld in hout onthullen, maar het lot besliste er helaas anders over.”