Kubb-toernooi op het kunstgrasveld van sportcomplex Osbroek

Aalst/Erpe-Mere Extreme droogte is slecht nieuws voor Aalsterse kamsalaman­der: “Binnen 15 jaar schiet er misschien geen enkele meer over”

Natuurgebied Honegem tussen Aalst en Erpe-Mere is normaal een natte vlakte vol natte poelen en vol leven, maar in juli was alles er al uitgedroogd. Natuurpunt hoogt de aarde zo’n 30 centimeter op over een strook van 100 meter, in de hoop dat het water zo minder snel wegloopt. Er komen ook enkele stuwtjes op grachtjes van Natuurpunt. Want de klok tikt voor de zeldzame kamsalamander. “Door de klimaatverandering staan de poelen veel te snel droog en gaan de larfjes allemaal dood. Wat we hier doen, zal misschien zelfs niet genoeg zijn om de kamsalamander op termijn te redden”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt.

4 augustus