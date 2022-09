KSA Sint-Maarten bestaat 85 jaar: “Hoogteparcours, een springkasteel, feestelijke spelletjes en gratis hotdogs”

“KSA Sint-Maarten blaast dit werkjaar 85 kaarsjes uit, en dat laten we niet zomaar passeren. We organiseren een groots feestjaar met tal van activiteiten en evenementen”, zegt Juline Van Oudenhove van de KSA. “Daarnaast zullen ook aan de traditionele werking doorheen het jaar extra glitters toegevoegd worden. Zo staat onze jaarlijkse openingsronde dit jaar in het teken van dit reuze verjaardagsfeest.”