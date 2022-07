Krijgt Aalsterse politie in de toekomst hulp van Gents ‘Real Time Intelligence’-team: “Zij kunnen live de camerabeelden bekijken bij incidenten”

In het centrum van Aalst staan veiligheidscamera’s van de stad, maar wanneer er een incident plaatsvindt worden die niet altijd meteen bekeken. “In Gent is er nu een Real Time Intelligence team (RTI). Die dienst heeft op korte termijn haar vruchten afgeworpen. Ze werken nauw samen met de politie van Ninove”, aldus gemeenteraadslid Dirk Verleysen (N-VA). Er is ondertussen een werkbezoek geweest van de Aalsterse politie in Gent, om te kijken hoe dit alles verloopt. “Is het de bedoeling om zelf zo’n dienst uit te bouwen in Aalst?”, vroeg Dirk Verleysen (N-VA) nog.

Korpschef Jürgen Dhaene zegt dat het bekeken wordt. “Er zijn verkennende gesprekken. Bij dringende gevallen wordt nu al in real time de beelden bekeken door de Aalsterse politie. Ik zou wel eens willen weten wat de meerwaarde is voor Ninove en wat de afspraken zijn. Ik vraag me ook af wat het zal kosten. Dat wil ik eerst in kaart brengen. De volgende die in de rij staat om aan te sluiten is trouwens de politiezone Geraardsbergen. Het wordt bekeken of dit opportuun is voor Aalst”, zegt de korpschef.