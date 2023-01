Kraanschip Les Alizés van Jan De Nul Group verlaat Chinese scheepswerf: “Het schip zet nu koers naar Europa”

Hoe verliep de laatste 30 uur van de Bende van Nijvel? Bekijk hier de volledige reconstruc­tie van Telefacts uit 2010

Op 9 november 1985 pleegde de Bende van Nijvel haar laatste overval, die op de Delhaize van Aalst. In 2010 deed de politie in Telefacts Crime een oproep naar het publiek om het onderzoek te kunnen vooruithelpen. Telefacts bracht toen een reconstructie van de laatste 30 uur van de Bende van Nijvel. In de uitzending wordt ook de overval op de Delhaize in Aalst gereconstrueerd, aan de hand van verschillende getuigen die de overval hebben overleefd. Bekijk hierboven de volledige aflevering.

