Kraan slaat waterleiding lek bij werken: tienduizenden liters drinkwater spuiten de lucht in

Aalst/Ottergem Ex-Prins Carnaval Raf (37) redt volkscafé Dievenput: “Het authentie­ke karakter blijft behouden”

Café Dievenput in Ottergem heeft met Raf Sidorski (37) uit Nieuwerkerken een nieuwe uitbater. De man, lid van De Steijnzoel’n, was in 2017 Prins Carnaval in Aalst en werkte 13 jaar lang als bewakingsagent bij Securail. “Maar daar zit je voortdurend in het negatieve en mijn rugzakje werd te zwaar.”

3 oktober