Korte maar hevige regenval zorgt voor wateroverlast op verschillende plaatsen

Wielrennen elites zonder contract Jef Van Meirhaeghe is het winnen nog niet verleerd: “Ik sport nu echt voor het plezier”

Profambities heeft Jef Van Meirhaeghe niet meer, maar dat betekent geenszins dat hij het winnen verleerd heeft. Dat bewees hij midweek in Bassevelde, waar hij als eerste over de finish kwam. De ex-prof van Sport Vlaanderen-Baloise komt minder in competitie uit. Concluderen dat hij minder met sport bezig is, klopt echter niet.

19:00