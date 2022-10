Korte maar hevig stormweer zorgt op verschillende plekken voor overlast in Aalst

Het was rond 19.30 uur dat de eerste blikseminslagen te zien waren en dat de regen kwam opzetten. Niet veel later barstte het onweer in alle hevige los boven Aalst en dit zorgde er voor dat de brandweer op enkele minuten tijd verschillende oproepen te verwerken kreeg. Het ging dan vooral om omgewaaide bomen en wateroverlast. In de Bergekouter in Aalst kwam een boom grotendeels op de weg terecht en heel wat losliggende takken. De brandweer moest de boom verzagen zodat het verkeer weer door kon. Op de Moorselbaan was er even wateroverlast en moest het verkeer over een rijstrook, maar de hinder was hier vrij snel beperkt. Ook in Erembodegem was er wateroverlast.