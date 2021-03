Koppel steelt ring ter waarde van 100.000 euro uit juwelierszaak nadat ze verkoopster afleiden

AalstEen man en een vrouw zijn er zaterdagnamiddag in geslaagd om in juwelierszaak Bosmans in Aalst een ring ter waarde van 100.000 euro te stelen. Het koppel, dat valse namen gebruikte, kon de ring dankzij een list uit de toonzaal stelen. “Het waren mensen die echt wisten wat ze aan het doen waren”, vertelt Marc Bosmans.

De feiten speelden zich afgelopen zaterdag omstreeks 15 uur af op de Markt in Aalst. Een koppen, een man en vrouw van vreemde origine, belden bij de juwelierszaak aan met de vraag of ze enkele ringen konden bekijken. Het koppel werd binnengelaten, er werd een afspraak geboekt en hun namen werden genoteerd. “Tijdens hun bezoek stellen ze verschillende vragen aan de verkoopster en zorgden ze voor een afleidingsmanoeuvre”, vertelt Marc Bosmans van de Juwelierszaak. Vermoedelijk kon het koppel de ring uit de etalage halen als de verkoopster iets gaan halen was.

Valse namen

Het gaat om een ring met twee briljanten, van 1,5 en 5 karaat. Het prijskaartje bedraagt zo’n 100.000 euro. “Toen we de diefstal hadden opgemerkt, zijn we meteen naar de namen gaan kijken”, aldus Bosmans. “Deze bleken vals te zijn, dus we hebben geen idee wie achter de feiten zit.”

De politie bevestigt de diefstal, maar kan verder geen informatie geven omdat ook het parket werd verwittigd van de diefstal en er een gerechtelijk onderzoek is gestart. Het koppel kon gefilmd worden, maar over hun identiteit is momenteel nog niets bekend.

Enkele jaren geleden werd de zaak al eens slachtoffer van diefstal. Toen werd een gouden uurwerk gestolen. “Maar het is de eerste keer dat er zo’n waardevolle ring wordt gestolen”, zegt Bosmans. “We zijn enorm geschrokken maar willen voorzichtig zijn met commentaar. Het is volgens ons duidelijk dat het koppel onze zaak is komen verkennen. Ze wisten heel goed waar ze naar op zoek waren. Er loopt een sporenonderzoek en we hopen dat dat iets kan opleveren”, besluit de juwelier.