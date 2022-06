Koopzondag in het stadscentrum van Aalst: “Laat de zomersolden maar beginnen!”

“Het is niet alleen Sportmarkt nu zondag, ook de Aalsterse handelaars openen ‘s namiddags hun winkels. Laat die zomersolden maar komen”, zegt de stad Aalst.

Op 1 juli gaat in Aalst ook de kunstroute Raamkunst van handelsvereniging District A van start in Aalst. De route is vijf kilometer lang en gaat door Aalst. Je kan starten waar je wil op deze lus door het stadscentrum. De route passeert aan Diskus waar nog meer kunstwerken te bezichtigen zullen zijn. De kunstroute start op 1 juli en eindigt op 30 september.