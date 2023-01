Koop je carnavalsbeker op café: “Een felbegeerd collectors-item”

AalstVanaf nu is de officiële carnavalsbeker van Aalst carnaval 2023 te koop in 12 horecazaken van de stad, carnavalswinkel Las Fiestas én in het toeristisch infokantoor.

“Verantwoord feesten, dat betekent ook: minder afval produceren. Omdat Aalst carnaval een evenement is dat wordt georganiseerd door een lokaal bestuur, zijn wegwerpbekers verboden. Dat is Vlaamse wetgeving. Om het goede voorbeeld te geven en om de horeca te helpen om af te stappen van wegwerp, liet de stad 10.000 herbruikbare bekers maken in de carnavalshuisstijl. Deze zijn vanaf vandaag te koop in de deelnemende horecazaken en in het toeristisch infokantoor”, zegt de stad Aalst.

Elke horecazaak in Aalst die de deuren opent tijdens Aalst Carnaval krijgt – tot zolang de voorraad strekt – de kans om de bekers te koop aan te bieden in de aanloop naar of tijdens de carnavalsdagen. 12 horecazaken in het centrum deden dat al, maar een bestelling plaatsen kan nog tot 31 januari via de Dienst Economie van de stad.

Volledig scherm Burgemeester D'Haese en en Schepen Beulens stelden de carnavalsbeker officieel voor in café 't Paviljoen. © Swirko

Na 3 jaar opnieuw carnaval

Burgemeester Christoph D’Haese vindt de bekers een goed idee. “Na 3 jaar kunnen we opnieuw carnaval vieren. Als lokaal bestuur zetten we alles op alles om er een topeditie van te maken. Deze herbruikbare carnavalsbeker, in de nieuwe huisstijl van Aalst carnaval, past perfect in dat plaatje. Er is grote interesse vanuit de carnavalswereld en dat maakt hem nu al tot een felbegeerd collectors-item. Bovendien steunen we hiermee ook de lokale horeca, waar je de beker met lanyard kan kopen voor de prijs van 5 euro”, zegt hij.

De beker is vanaf vrijdag 27 januari te koop in de deelnemende horecazaken en carnavalswinkels. Je kan deze herkennen aan de bijhorende poster. Feestcafé De lawine, Kultuurcafé De Gaadvis, The Chaplin, Café Het Paviljoen, Café Dug Out, Den Heiligen Gheest, De Kleine Beurs, Café ’t Ajuintje, ’t Frituurke, Ammy’s Thai Cuisine, Ellis, Café Soleil en Las Fiestas geven alvast het goede voorbeeld, maar de stad hoopt dat nog andere horecazaken bij het initiatief aansluiten. Een stuk van de inkomsten vloeit terug naar de deelnemende zaken. Ook in het toeristisch infokantoor kun je voor een beker terecht.

Goed voor het milieu

Wie zijn carnavalspint graag in stijl drinkt en de lokale horeca wenst te steunen, weet dus waarnaartoe. De beker kost 5 euro, inclusief een lanyard om de beker gemakkelijk cafeiken-in- cafeiken-uit mee te nemen tijdens de feestdriedaagse. “We kennen allemaal beelden van de grote afvalberg met ettelijke wegwerpbekers van carnaval en hier kunnen we samen wel degelijk iets aan doen”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (N-VA). “Dus waarom geen carnavalsbeker rond je hals voor je tocht tussen en in de cafeetjes? Of gewoon de herbruikbare bekers van de horecazaken telkens weer inleveren en niet weggooien. We steunen alvast de horeca om dit mee mogelijk te maken.”

