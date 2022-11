Koesjkes Mietingk: “Voil Jeanetten trekken zaterdag door de stad”

Aalst ‘Circula­wad­de?!’ in Walstroom: “Repair Café, circulaire zwambur­gers, eco-comedy”

Het eerste circulaire event in de regio Aalst vindt op zaterdag 3 december plaats in Walstroom. Bezoekers ontdekken, voelen en proeven er wat circulariteit nu juist betekent. Een Repair Café, circulaire zwamburgers, eco-comedy van ‘Low Impact Man’ Steven Vromman, getuigenissen van circulaire ondernemers, rondleidingen in een kringwinkel en nog zoveel meer.

28 november