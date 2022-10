Klub Talent in Netwerk: “Graffiti-atelier voor jongeren”

Klub Talent, dat zijn open ateliers in kunst en cultuur voor jongeren vanaf 12 jaar. “Kies mee wat we doen en ontdek je talenten. Niets moet, dromen mag. De ateliers openen tweewekelijks op woensdagnamiddag, van 13 tot 15 uur, in Netwerk Aalst. Klub Talent is een project van Broeiklas vzw en wil jongeren, die weinig of niet in aanraking komen met kunst en cultuur, een plek geven om hun talenten te ontdekken via een open aanbod”, zegt Netwerk Aalst. Op 12 oktober is er een graffiti-atelier. “Maak je eigen ontwerp en leer verschillende spuittechnieken”, klinkt het. Inschrijven via de website van Netwerk is verplicht. www.netwerkaalst.be/workshop/klub-talent.