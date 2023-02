Klopjacht op drie inbrekers na inbraak in woning

De feiten speelden zich maandag af in Wortelland in Aalst ter hoogte van de Affligemdreef. Daar werden drie inbrekers betrapt op heterdaad tijdens een inbraak waarna ze op de vlucht sloegen. De politie kwam meteen massaal ter plaatse en zette ook de helikopter in om de daders op te sporen. Er werd ook meteen een BIN-bericht gestuurd naar de inwoners van Aalst om waakzaam te zijn. Een hele tijd lang werd er gezocht in de regio, maar of de daders aangetroffen werden is niet duidelijk. Het is niet de eerste inbraak in de regio daar, er werd ook een maand eerder al een klopjacht gehouden nadat inbrekers op heterdaad betrapt werden, maar toen werden de daders niet gevonden.