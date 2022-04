‘Klimaatneutraalst’: groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterijen

Aalst In 2021 en 2022 geen indexering Aalsterse belastings­ta­rie­ven: “We zullen dat pas doen in 2023", zegt schepen De Ridder (N-VA)

Om de belastingplichtigen in Aalst ademruimte te bieden, heeft de stad de belastingtarieven niet geïndexeerd in 2021 en 2022. “We zullen dat pas doen in 2023. Van bijkomende of hogere belastingen is er al zeker geen sprake”, zegt de schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA).

