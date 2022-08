‘Klimaatactie’ is dit keer centraal thema van Casa Del Mundo

AalstOp zondag 4 september vindt Casa del Mundo opnieuw plaats op de Oude Vismarkt in Aalst. Casa del Mundo is in Aalst hét wereldfeest met de gekende infomarkt, het wereldrestaurant en de muzikale animaties. Het is ook hét feest van fairtrade, diversiteit en solidariteit.

“Meer dan 30 verenigingen of organisaties stellen zich voor op de info- en verkoopsmarkt. Allemaal hebben ze iets te maken met de mondiale thema’s van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Casa Del Mundo brengt ieder jaar een thema op basis van de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. In 2022 kiezen we ‘Klimaatactie, neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden’”, zegt de organisator vzw Casa del Mundo. “Daarbij focust Casa del Mundo in samenwerking met Het Energiehuis (vzw BEA) enerzijds op hernieuwbare energie en reductie van het energieverbruik in eigen land.”

Volledig scherm Casa Del Mundo in Aalst. © Swirko

Wereldrestaurant

“Anderzijds willen we ook sensibiliseren over de ernstige gevolgen van de klimaatverandering, waarbij de impact het sterkst te voelen zal zijn in landen in het zuiden. We willen het debat aanwakkeren over wie welke verantwoordelijkheid kan, mag en moet dragen en benadrukken dat solidariteit hier een belangrijke rol speelt”, zegt Jos Schockaert van Casa Del Mundo. “In het wereldrestaurant op de Oude Vismarkt, open vanaf 12 uur, bieden de uitbaters van de eetkramen gerechten aan uit verschillende hoeken van de wereld: van Afrikaanse , Spaanse tot Indonesische hapjes.”

Met een lokaal, bio of fairtrade drankje kan het publiek genieten van de muzikale optredens op het groot podium. “Om 13.30 uur speelt de groep Tanara. Johan, Marleen en Yves wonen langsheen de Dender. De Kelten noemden deze rivier de ‘Tanara’ of de ‘Tanera’, wat de ‘bruisende’ of de ‘woelige’ betekende. Het trio speelt traditionele folkmuziek en eigen composities. Na een gesmaakte passage in 2018 staat deze groep graag terug op Casa del Mundo”, zegt Casa Del Mundo.

Angelina Kievskaya

Om 14.30 uur gaat het programma verder met Dwarsbalk. “Dwarsbalk is een sociaal geëngageerd solidariteitskoor met mensen van Haatert, Aalst en omgeving. Dwarsbalk zingt onder leiding van Lieve Matheussen liederen van over de hele wereld en komt zo op tegen onrecht en vóór solidariteit. Zij brengen op Casa Del mundo liederen over oorlog, vrede, milieu … Het klimaatlied “Sing for the climate” willen zij samen met het publiek luid laten klinken op het plein”, zegt de organisator. “Om 15.30 uur staat Angelina Kievskaya op het podium. Angelina is een Oekraïense zangeres en zij brengt samen met een groep vrijwilligers en muzikanten uit regio Aalst een mix van eigen nummers, covers en traditionals van haar land. Aalst is de start van een tournee om geld in te zamelen voor medische zorg voor de oorlogsslachtoffers in haar land. Ze werkt hiervoor samen met expert wondverpleegkunde Ihor Vitenko die ook ter plaatse gaat helpen.”

Om 16.45 uur is er een optreden van Asa, een mix van alternative rock en Iraanse traditionals. Om 18.15 uur mag ‘Rey Cabrera y sus amigos’ het muziekprogramma afsluiten.

Op Casa Del Mundo is er gratis toegang. Alle info via www.casadelmundo.be.

Volledig scherm Casa Del Mundo in Aalst. © Swirko

Volledig scherm Casa Del Mundo in Aalst. © Swirko

