‘Kleine Kermis’ in Gijzegem: “Springkastelen, karaoke en kampioenschap Kubb”

Op 25 mei is er ‘s avonds vanaf 19.30 uur een infoavond over trappisten in Dendergalm, met proevertjes. Om 22 uur start de kermis met een fuif in jeugdhuis Jome. op 26 mei staan er springkastelen aan Dendergalm en is er livemuziek. Vrijdag is er ook nog een karaoke en zaterdag een kampioenschap Kubb en een chirofuif. Zondag wordt de kermis afgesloten met een belotnamiddag.