Kinderen testen zandbak en strandbib van Utopia meteen uit: “Het is zalig op ons strand”

Shel­ter-huis krijgt make-over dankzij JEZ! en woonmagazi­nes: “Een warme thuis, dat verdient toch iedereen?”

Al sinds 2018 maakt Shelter in Aalst het verschil voor thuisloze jongeren. Wie in het Shelter-huis terecht komt, zit aan de grond, maar wordt geholpen. Het huis, voor de jongeren vaak de laatste reddingsboei, kan ondertussen een opfrisbeurt gebruiken. Daarom slaan JEZ! en enkele woonmagazines van DPG Media de handen in elkaar. “Het is heel fijn om dit voor hen te kunnen doen”, zeggen ze.