KIJK. Man wordt door agenten onder schot gehouden, maar heeft wel erg onverwachte reactie

Aalst Uitschake­len Aalsterse straatver­lich­ting lokt veel reacties uit: “Op veiligheid bespaar je toch niet?”

Kerstverlichting alom in de straten van het stadscentrum van Aalst. Ook in het kerstdorp en aan de ijspiste branden duizend gezellige kerstlampjes. Wie op een weekdag na 23 uur naar huis wandelt pakt best wel een zaklamp mee, want de straatverlichting in Aalst is dan uitgeschakeld om te besparen. “Het geeft de mensen echt wel een onveilig gevoel. Op veiligheid bespaar je toch niet”, luiden de reacties.

8 december