KIJK Alle 1.500 (bad)eendjes zwemmen in de Dender

De eendjesrace van Pertotal is ondertussen uitgegroeid tot een fijne traditie in Aalst. Al voor de vijfde keer kieperden de carnavalisten superveel badeendjes het Denderwater in. Op het Werfplein kon je iets drinken, waren er optredens van prins carnaval en kandidaat-prinsen, konden kinderen zich amuseren op springkastelen. Ondertussen dreven de eendjes naar de eindstreep. Voor de eigenaars van de snelste badeendjes waren er mooie prijzen voorzien. “Het wordt elk jaar groter en het is opnieuw een groot succes. We zijn superblij", zegt een tevreden Tineke van Pertotal.